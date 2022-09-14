"الإفتاء" تخصّص بريداً إلكترونياً للفتاوى العامة وآخر لما يتعلق بالطلاق

واعتمدت الرئاسة عدداً من الجهات لإثبات واقعة الطلاق، في فروع الرئاسة في مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والجوف، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وكذلك المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة بالرياض، والمحاكم العامة في مناطق ومحافظات: السليل، وتربة، والجبيل العامة، وضمد، وخميس مشيط وعسير، ورأس تنورة، وطريب، ورجال ألمع، والقنفذة، والزلفي.