مدير تعليم الطائف: للموجه الطلابي دور مهم في خلق الاتزان النفسي للطلاب

وتناول اللقاء عدة محاور منها: التوجيه وقت الأزمات، خفض العنف، الاستخدام الآمن للإنترنت و الألعاب الإلكترونية، قواعد السلوك والمواظبة، الرعاية ودعم الحالات الخاصة، توثيق شراكة الأسرة مع المدرسة، تعزيز المهارات النفسية للطلبة، المجلس الطلابي، التوجيه المهني، رعاية الطلاب متكرري الغياب والتأخر الصباحي.