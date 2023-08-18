مدير تعليم الطائف: للموجه الطلابي دور مهم في خلق الاتزان النفسي للطلاب

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية الاستعداد الجيد للأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين لكسر حاجز الخوف وإزالة الرهبة من نفوس الطلاب، وتقديم برامج متنوعة وهادفة بمشاركة أولياء أمور الطلاب.
وتفصيلاً، أشاد "الغامدي" بجهود "الموجه الطلابي" وبأهميته في المدارس وبما يسهم في خلق الاتزان النفسي لدى الطالب وبناء منظومة التكيف الاجتماعي، وتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام، ومواكبة التطوير المستمر لبرامج التوجيه والإرشاد التي تتبناها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها الطلاب وفق رؤية المملكة 2030 م.
وأطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف مؤخراً اللقاء التربوي الأول للموجهين الطلابيين بالمدارس بعنوان "دور برامج وخدمات التوجيه الطلابي في تعزيز الانضباط المدرسي"، والذي يستهدف الموجهين الطلابيين في المدارس، ويأتي ضمن استعداد الإدارة العامة للتعليم للعام الدراسي الجديد، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور ساعد الثبيتي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد والمشرفين.
وتناول اللقاء عدة محاور منها: التوجيه وقت الأزمات، خفض العنف، الاستخدام الآمن للإنترنت و الألعاب الإلكترونية، قواعد السلوك والمواظبة، الرعاية ودعم الحالات الخاصة، توثيق شراكة الأسرة مع المدرسة، تعزيز المهارات النفسية للطلبة، المجلس الطلابي، التوجيه المهني، رعاية الطلاب متكرري الغياب والتأخر الصباحي.