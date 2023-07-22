صندوق الاستثمارات: التسجيلُ في برنامج تطوير الخريجين مستمرٌّ لـ10 أغسطس

وتأسّس البرنامج في عام 2017، وتخرج حينها 40 مرشحًا. في هذا العام سيستقبل البرنامج 160 خريجًا لبدء تدريبهم المهني مع صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه والشركات التابعة.