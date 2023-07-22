صندوق الاستثمارات: التسجيلُ في برنامج تطوير الخريجين مستمرٌّ لـ10 أغسطس

قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم: إن فترة التسجيل في برنامج تطوير الخريجين ستستمرّ حتى 10 أغسطس.
ويعدّ برنامج تطوير الخريجين مبادرة تطوير بمعايير عالمية، تهدف إلى جذب وتطوير أفضل الكفاءات الوطنية.
ويقوم الصندوق بإطلاق هذا البرنامج سنويًّا بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمؤسسات التدريبية العالمية؛ لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية.
وتأسّس البرنامج في عام 2017، وتخرج حينها 40 مرشحًا. في هذا العام سيستقبل البرنامج 160 خريجًا لبدء تدريبهم المهني مع صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه والشركات التابعة.
وصُمّم البرنامج لتزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة لدخول سوق العمل والنجاح فيه، كما يساعدهم على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلتهم المهنية وتطوير القدرات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.