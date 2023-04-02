الطائف.. جراحة نادرة تُنهي معاناة مريض الـ15عامًا مستأصلة كيسًا جلديًّا من رقبته

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، حالة مريض يبلغ من العمر 15 عامًا، يعاني من تورم في الرقبة بالجهة اليسرى منذ 6 أشهر.
وفي التفاصيل، ذكرت صحة الطائف لـ"سبق"، أنه بعد الفحص السريري وعمل الأشعة المقطعية بالصبغة، تَبين أنه كيس جلدي يبلغ حجمه (2.5×3.6×5.6) يصل إلى عضلات الرقبة الداخلية، وهذه حالة نادرة تم إجراؤها بالمجمع.
وأوضحت أن الفريق الطبي: قرر إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الكيس الجلدي بالكامل تحت البنج الكامل بواسطة جرح خارجي في الرقبة، وأرسلت العينة للفحص النسيجي؛ مشيرة أن العملية استغرقت ساعتين وتكللت بالنجاح، ولم يتأثر العصب الوجهي، ولا يوجد ناسور لعابي أو أي مضاعفات أخرى ولله الحمد.. وبعد يومين غادر المريض المجمع بصحة جيدة.
يشار إلى أن الفريق الطبي يتكون من: استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور شكيل أحمد جميل، وأخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور عادل سليمان، وأخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور آسر عادل.