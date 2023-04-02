الطائف.. جراحة نادرة تُنهي معاناة مريض الـ15عامًا مستأصلة كيسًا جلديًّا من رقبته

وأوضحت أن الفريق الطبي: قرر إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الكيس الجلدي بالكامل تحت البنج الكامل بواسطة جرح خارجي في الرقبة، وأرسلت العينة للفحص النسيجي؛ مشيرة أن العملية استغرقت ساعتين وتكللت بالنجاح، ولم يتأثر العصب الوجهي، ولا يوجد ناسور لعابي أو أي مضاعفات أخرى ولله الحمد.. وبعد يومين غادر المريض المجمع بصحة جيدة.