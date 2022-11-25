المملكة تعلن عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي- الياباني

تعزيزًا للعلاقات السعودية- اليابانية أعلن اتحاد الغرف السعودية عن اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي- الياباني في دورته الجديدة، وانتخاب طارق بن عبدالهادي القحطاني رئيسًا للمجلس، وكل من نوف بنت عبدالله آل راكان، والأستاذ محمد بن سعد العجلان نائبين، وسط تطلعات كبيرة بأن يضطلع المجلس بدور أكبر في رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.