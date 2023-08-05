بعد 40 يومًا من الحريق الأول.. النار تشتعل مجددًا بمرمى النفايات بالمدينة

عادت حرائق مرمى النفايات بالمدينة المنورة مجددًا بعد 40 يومًا من الحريق الأول، فيما سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق، وما زالت تتواجد في الموقع، وسط تصاعد الأدخنة وانتشار الروائح.
ولم تكشف الجهاتُ المعنية أسبابَ الحرائق المتكرّرة التي تسبّبت في استياء كبير من الأهالي، وخاصة سكان مخطط الحمراء الذي يحتضن مستشفى الملك فيصل التخصصي.
ومع الحرائق المستمرّة بمرمى النفايات وتكرّر الوعود بنقله بسبب أضراره الصحية والمجتمعية؛ لا تزال آمال الأهالي معلقة بالتحقيق في الحرائق المتكرّرة ونقل المرمى بأسرع طريقة؛ حفاظًا على سلامة الأهالي.
يذكر أن مرمى نفايات المدينة المنورة يقع في المنطقة الصناعية القديمة غرب المدينة المنورة، وبجانب بعض الأحياء السكنية.