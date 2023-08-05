بعد 40 يومًا من الحريق الأول.. النار تشتعل مجددًا بمرمى النفايات بالمدينة

عادت حرائق مرمى النفايات بالمدينة المنورة مجددًا بعد 40 يومًا من الحريق الأول، فيما سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق، وما زالت تتواجد في الموقع، وسط تصاعد الأدخنة وانتشار الروائح.