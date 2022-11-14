من الرياض إلى جزيرة بالي .. تعرّف على نادي الـ "G 20"؟

وتأسست مجموعة العشرين التي تعد منتدى غير رسمي وتكتلاً اقتصاديًا غير سياسي قبل 23 عامًا في العام 1999م وتضم في عضويتها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت اجتماعاتها تقتصر على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للأعضاء، إلا أنه في العام 2008 شهد تحولاً في هذا النهج مع اندلاع أزمة الائتمان العالمية، حيث توسع نطاق أعمالها ليكون قمة سنوية تجمع قادة الدول الأعضاء.