من الرياض إلى جزيرة بالي .. تعرّف على نادي الـ "G 20"؟

تستعد جزيرة بالي الإندونيسية لاستقبال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في 15 و16 من الشهر الحالي، حيث تم الإعلان عن تعيين إندونيسيا في رئاسة مجموعة العشرين 2022 قبل عامين، عندما انعقدت قمة مجموعة العشرين في الرياض، في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2020.
وتأسست مجموعة العشرين التي تعد منتدى غير رسمي وتكتلاً اقتصاديًا غير سياسي قبل 23 عامًا في العام 1999م وتضم في عضويتها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت اجتماعاتها تقتصر على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للأعضاء، إلا أنه في العام 2008 شهد تحولاً في هذا النهج مع اندلاع أزمة الائتمان العالمية، حيث توسع نطاق أعمالها ليكون قمة سنوية تجمع قادة الدول الأعضاء.
وتتشكل دول مجموعة العشرين ( G20 ) وهي الأغنى في العالم، من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وعددها ثماني دول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي و11 دولة ناشئة، وتتكون المجموعة من المملكة العربية السعودية وألمانيا وفرنسا، واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا والأرجنتين وأستراليا وجنوب إفريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا والاتحاد الأوروبي.
ويعقد قادة المجموعة دوريًا اجتماعًا يبحثون خلاله ما يساعد على بناء اقتصادات قوية والتغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجه مختلف دول العالم، وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008م بمشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وقادة دول المجموعة، فيما ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الأخيرة التي أُقيمت باستضافة الرياض (عن بعد) بسبب ظروف جائحة كورونا.
وليس مصادفة أن تكون المملكة العربية السعودية عضوًا في هذه المجموعة، خصوصًا أنها تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار أسواق النفط عالميًا، فالسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ولها ثقلها في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كما تمتلك طاقة شمسية هائلة تعمل على توظيفها من خلال تأسيس أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، وزادت أهمية المملكة بعد إطلاقها لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال تطبيق إصلاحات طموحة جذبت أنظار المستثمرين العالميين.
وسيكون محور تركيز مجموعة العشرين لهذا العام هو اجتماعات المسار المالي حيث سيتم طرح العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الزراعة، ومكافحة الفساد، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المستدامة، والاستثمار، والتوظيف، والصحة، والبيئة، والتنمية، وكذلك التجارة.
وفي الوقت نفسه ستتمحور عدد من القضايا التي سيتم طرحها حول موضوع السياسة المالية والضريبية والنقد، وهناك ستة جداول أعمال ذات أولوية ستتم مناقشتها وهي إستراتيجية الانتعاش الاقتصادي، وإيجاد طرق للتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، وأنظمة الدفع الرقمية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وكذلك الضرائب الدولية.