"الصحة": تسجيل 462 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 767 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، تسجيل 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 808053 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 767 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 792205 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9240 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 148 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 112 حالة إصابة جديدة، وجدة 65 حالة، والدمام 45 حالة، ومكة المكرّمة 21 حالة إصابة جديدة، و18 في المدينة المنوّرة، و16 في الطائف، و14 حالة في جازان، وسجّلت الباحة 12 حالة جديدة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 219 حالة، و109 حالات في جدة، و67 حالة في الدمام، و39 في مكة المكرّمة، و33 حالة في المدينة المنوّرة، و28 حالة في الطائف، و19 في أبها، و16 في جازان.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 13755 فحصًا جديدًا.