"الصحة": تسجيل 462 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 767 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 219 حالة، و109 حالات في جدة، و67 حالة في الدمام، و39 في مكة المكرّمة، و33 حالة في المدينة المنوّرة، و28 حالة في الطائف، و19 في أبها، و16 في جازان.