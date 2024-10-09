بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار.. "القويز" يفتتح ملتقى الأكاديمية المالية 2024

وشهدت أعمال النسخة الثالثة لملتقى الأكاديمية المالية 2024، تدشين مبادرة الأكاديمية المالية ومعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA؛ بهدف زيادة عدد الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد في السوق السعودي، لتكون المملكة في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، كما شهد الإعلان عن حصول الأكاديمية المالية على اعتماد معهد التأمين القانوني (CII) كمركز تطوير مهني معتمد، لتكون الأكاديمية أول مركز معتمد من المعهد في المملكة، وكذلك الإعلان عن اعتماد الأكاديمية المالية شريكًا تدريبيًا عالميًا لمركز سوتاردجا لريادة الأعمال والتكنولوجيا SCET)) بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذي يمكن المهنيين السعوديين من الوصول الحصري إلى برامج ومعسكرات ريادة الأعمال والتقنية الرائدة عالميًا، وكذلك الإعلان عن شراكة الأكاديمية المالية مع معهد سويس ري للتدريب التنفيذي في إطلاق مبادرة تأهيل القادة في قطاع التأمين، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تأهيل 150 قائدًا في القطاع من خلال عدد من البرامج النوعية أبرزه، برنامج قادة التأمين الناشئين.