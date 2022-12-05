غدًا.. أكثر من 20 جهة تُشارك في ملتقى تمكين مستفيدي الضمان بالرياض

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من تنظيم هذا الملتقى، إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان بالمنطقة، من خلال تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم على الاعتماد على الذات بعد مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.