غدًا.. أكثر من 20 جهة تُشارك في ملتقى تمكين مستفيدي الضمان بالرياض

ينظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح غد الثلاثاء بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ملتقى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض بالمقر الرئيسي للغرفة.
يشمل الملتقى مجموعة من ورش العمل التدريبية، وعروضًا وظيفية تطرحها أكثر من 20 جهة من القطاع الخاص.
ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من تنظيم هذا الملتقى، إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان بالمنطقة، من خلال تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم على الاعتماد على الذات بعد مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.