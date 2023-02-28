فرقةٌ موسيقية كشفيّة طلابية بجدة تعزف السلامَ الملكي السعودي

قدَّمت فرقة موسيقية كشفية، من 15 طالبًا وطالبة تابعين لمدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة؛ عزْفَ السلام الملكي السعودي، في افتتاح حفل وزارة التعليم بمناسبة "يوم التأسيس".
جاء ذلك في إطار سعي وزارة التعليم لتأهيل فرق الكشّافة في مدارس التعليم العام، بكفاءة عالية على أحدث التوجُّهات العالمية؛ للمساهمة في بناء طلّاب مؤهّلين ومسؤولين؛ للمشاركة في تنمية المجتمع، والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية.
نُظِّمَ الحفلُ برعاية وتشريف أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وحضور وزير التعليم يوسف البنيان، على مسرح الوزارة بالرياض.
وتُعدُّ الفرقة الكشفية الموسيقية الطلابية، الأولى على مستوى مدارس التعليم في المملكة، ممن تم تدريبهم على العزف الموسيقي للسلام الملكي السعودي، من قِبَل متخصّصين في الموسيقى، وبإشراف قسم النشاط الكشفي بإدارتَي النشاط الطلابي "بنين وبنات" في الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة.
وتُعَدُّ أول مبادرة من نوعها للعزف في محفل رسمي للسلام الملكي السعودي من قبل الطلبة والطالبات، في ظل التكامل بين مؤسسات الدولة؛ لتحقيق التوجهات الحديثة لوزارتَي التعليم والثقافة، وتبنّي قدرات الطلبة، وتعزيز مهاراتهم لخدمة المجتمع.
يذكر أنه تم تدريب الطلبة والطالبات المرشحين على تسع آلات موسيقية؛ لعزف السلام الملكي، شملت آلات: "الأورج، والأكورديون، والعود، والقيتار، والناي، والدرامز، والسنير، والكراش، والكمنجة"، إلى جانب تدريبهم على قراءة النوتة الموسيقية، خلال مدة وجيزة؛ لتجهيزهم للمبادرة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة والوطنية.