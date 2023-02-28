فرقةٌ موسيقية كشفيّة طلابية بجدة تعزف السلامَ الملكي السعودي

يذكر أنه تم تدريب الطلبة والطالبات المرشحين على تسع آلات موسيقية؛ لعزف السلام الملكي، شملت آلات: "الأورج، والأكورديون، والعود، والقيتار، والناي، والدرامز، والسنير، والكراش، والكمنجة"، إلى جانب تدريبهم على قراءة النوتة الموسيقية، خلال مدة وجيزة؛ لتجهيزهم للمبادرة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة والوطنية.