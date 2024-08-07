مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11729.71" نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 50.55 نقطة ليقفل عند مستوى 11729.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 311 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، وباعظيم، والباحة، والوطنية للتعليم، وأيان؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ملاذ للتأمين، وولاء ورسن، والفخارية، والعقارية؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.12%.
فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، ومياهنا، وسال، وسماسكو؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 207.67 نقاط ليقفل عند مستوى 25903.77 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.