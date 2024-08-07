مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11729.71" نقطة

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، وباعظيم، والباحة، والوطنية للتعليم، وأيان؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ملاذ للتأمين، وولاء ورسن، والفخارية، والعقارية؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.12%.