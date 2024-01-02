4 إنذارات "حمراء" وثلاثة مناطق والقاسم المشترك "هطولات غزيرة"

أصدر المركز الوطني للأرصاد عددًا من الإنذارات الحمراء لـ3 مناطق، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة، تشمل رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.