4 إنذارات "حمراء" وثلاثة مناطق والقاسم المشترك "هطولات غزيرة"

أصدر المركز الوطني للأرصاد عددًا من الإنذارات الحمراء لـ3 مناطق، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة، تشمل رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، أشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة التي تشمل "حفر الباطن" تبدأ في الساعة الرابعة عصرًا وتستمر حتى الثالثة صباحًا؛ بينما الحالة التي تشمل "الخفجي والنعيرية وقرية العليا" تستمر حتى الـ8:00 من صباح الأربعاء.
وبشأن منطقة الحدود الشمالية، ذكر "الأرصاد" أن الحالة تشمل "العويقيلة ورفحاء"، فقد بدأت الحالة في الساعة 12:00 ظهرًا، وتستمر حتى الحادية عشرة مساء اليوم.
وبخصوص منطقة حائل، أوضح الأرصاد أن الحالة التي تشمل "الشنان وبقعاء وسميراء" سوف تستمر حتى التاسعة مساءً.