"دله البركة" توقع اتفاقية لرعاية فعاليات موسم جدة

بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة؛ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وقع الأستاذ صالح عبدالله صالح كامل، ممثلاً لشركة "دله البركة"، اليوم الاثنين في مقر الإمارة بجدة، اتفاقية تعاون ورعاية استراتيجية لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024، الذي ينطلق الخميس المقبل، تحت شعار "من جديد".