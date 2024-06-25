"دله البركة" توقع اتفاقية لرعاية فعاليات موسم جدة

بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة؛ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وقع الأستاذ صالح عبدالله صالح كامل، ممثلاً لشركة "دله البركة"، اليوم الاثنين في مقر الإمارة بجدة، اتفاقية تعاون ورعاية استراتيجية لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024، الذي ينطلق الخميس المقبل، تحت شعار "من جديد".
ويقدم موسم جدة في نسخته الجديدة أكثر من خمسة آلاف فعالية، في خمس مناطق ترفيهية، تتنوع بين التجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية والعروض الفنية والثقافية، بالإضافة إلى مهرجان للتسوّق يضم أشهر العلامات التجارية العالمية.
وتعد مجموعة "دله البركة" من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.