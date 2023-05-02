"الأرصاد": نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تُصحب بزخاتٍ من البَرَد، ورياحٌ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة نجران.