‬بتقنية Pectopexy.. "تخصصي جدة" ينهي معاناة مريضة من هبوط شديد في الرحم

وتُعد هذه العملية من العمليات الجراحية ذات التدخل المحدود، والتي تتطلب مهارات جراحية عالية لتنفيذها، وتمتاز بقصر مدة إقامة المريض في المستشفى، حيث استغرقت ساعتين، واستطاعت المريضة بعدها بيوم الخروج من المستشفى والعودة إلى حياتها الطبيعية، بما في ذلك العودة إلى العمل، مع الحفاظ على قدرتها على الإنجاب، حيث لم يستأصل الرحم.