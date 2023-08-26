خدمة لذوي الإعاقة.. بحث بجامعة جدة يؤطر لممارسات معلمي التربية البدنية المهنية

توصّل بحث علمي بجامعة جدة، إلى وضع مستويات معيارية لقائمة بالممارسات المهنية لمعلمي التربية البدنية العاملين في مجال ذوي الإعاقة.
واستخدم خلال البحث المنهج الوصفي على عيّنة عشوائية من معلمي التربية البدنية بمعاهد وبرامج التربية الخاصة بمدينة جدة للعام الدراسي 1442هـ، العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة "التربية الفكرية، صعوبات التعلم"، حيث بلغ حجم العيّنة (218) معلماً بنسبة مئوية بلغت 25.5% من إجمالي مجتمع البحث.
وصُمم خلال البحث قائمة بالممارسات المهنية لمعلمي التربية البدنية العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استخدام التحليل العاملي، والتوصل إلى قائمة الممارسات المهنية لمعلمي التربية البدنية لذوي الإعاقة التي تتكوّن من (55) مفردة؛ موزعة على (3) أبعاد مستخلصة من التحليل العاملي للقائمة؛ حيث شمل البُعد الأول الممارسات المهنية المرتبطة بمرحلة الإعداد والتخطيط للدرس، فيما احتوى البُعد الثاني على الممارسات المهنية المرتبطة بمرحلة تنفيذ الدرس، بينما تضمن البُعد الثالث الممارسات المهنية المرتبطة بمرحلة تقويم الدرس.
وأوصى البحث بتطبيق القائمة من قِبل وزارة التعليم ممثلة في إدارة التربية الخاصة على معلمي التربية البدنية العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة كوسيلة للتعرُّف على مستوى الممارسات المهنية لديهم، مع ضرورة اعتماد المعايير المستخلصة عند تطبيق القائمة.