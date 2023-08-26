خدمة لذوي الإعاقة.. بحث بجامعة جدة يؤطر لممارسات معلمي التربية البدنية المهنية

وصُمم خلال البحث قائمة بالممارسات المهنية لمعلمي التربية البدنية العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استخدام التحليل العاملي، والتوصل إلى قائمة الممارسات المهنية لمعلمي التربية البدنية لذوي الإعاقة التي تتكوّن من (55) مفردة؛ موزعة على (3) أبعاد مستخلصة من التحليل العاملي للقائمة؛ حيث شمل البُعد الأول الممارسات المهنية المرتبطة بمرحلة الإعداد والتخطيط للدرس، فيما احتوى البُعد الثاني على الممارسات المهنية المرتبطة بمرحلة تنفيذ الدرس، بينما تضمن البُعد الثالث الممارسات المهنية المرتبطة بمرحلة تقويم الدرس.