"البيئة" تُسَلط الضوء على أهمية الزراعة المنزلية لتحقيق فوائد صحية وتوفير غذاء آمن

وأفادت الوزارة بأنه عند تجهيز الأسطح للزراعة، يجب أن يكون مكان الزراعة معرضًا للشمس لمدة لا تقل عن (6- 7) ساعات في اليوم، مع تقسيم السطح لمربعات، وتحديد أماكن الظل والضوء لاختيار المحصول المناسب لكل مساحة، إلى جانب تجهيز الطاولات الخشبية والأصص وغيرها من الحاويات المناسبة، منوهة بأنه يفضل الزراعة في بيئة زراعية مناسبة تكون خفيفة الوزن مكونة من 50% من البيتموس و50% من البيرلايت.