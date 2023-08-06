الرياض.. "الأمانة" تعلن إطلاق جائزة الإبداع المعماري والعمراني بهدف الارتقاء بجودة المشاريع والنهوض بها

وتتيح الأمانة فرصة التسجيل وتقديم المشاريع المتميزة والمنفذة في منطقة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية للمشاركة في الجائزة، حيث تمتد فترة التسجيل لمدة 10 أسابيع من تاريخ إطلاقها، ويلي ذلك فترة تقييم تستمر لمدة 4 أسابيع بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات من أصحاب الاختصاص، حيث تشمل الجائزة جميع المشاريع المعمارية والعمرانية، وتندرج تحت كل فرع من فروع الجائزة ثلاث فئات من الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.