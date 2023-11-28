"الجاسر" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"

وقال الوزير الجاسر إن فوز المملكة الكبير بتنظيم هذه التظاهرة العالمية الضخمة يعكس المكانة الدولية العالية والرفيعة لبلادنا في المحافل الدولية، والدور القيادي البارز لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله في دعم هذا الانتصار،الذي يعد تتويجًا لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي نعيشها في حقبة التغيير والتحول واستشراف المستقبل.