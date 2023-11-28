"الجاسر" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،– حفظهما الله -؛ بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.
وقال الوزير الجاسر إن فوز المملكة الكبير بتنظيم هذه التظاهرة العالمية الضخمة يعكس المكانة الدولية العالية والرفيعة لبلادنا في المحافل الدولية، والدور القيادي البارز لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله في دعم هذا الانتصار،الذي يعد تتويجًا لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي نعيشها في حقبة التغيير والتحول واستشراف المستقبل.
وأكد أن معرض #الرياض_إكسبو2030 الذي يتزامن مع اكتمال المنجزات الوطنية الكبرى لـ #رؤية_2030 سيضيف بصمة سعودية مميزة على معارض اكسبو الدولية، لما تمتلكه المملكة من مقومات النجاح الباهر والفريد.