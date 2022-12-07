بدعوة من خادم الحرمين.. رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل إلى الرياض

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.