نيابة عن خادم الحرمين.. "الإبراهيم" يترأس وفد المملكة في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023

ومن المقرر أن تتبنى القمة إعلانًا سياسيًّا، يؤكد من جديد الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة عام 2030، وهو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب.. ومن هذا المنطلق، سيسعى المجتمِعون على مدار يومين إلى التوافق على أفضل السبل للمضيّ قدمًا، وسيتم عقد (6) جلسات حوارية للقادة؛ ليتسنى لرؤساء الدول والحكومات والوفود تحديد الالتزامات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.