اعتماد مركز الحرمين الشريفين للتدريب من "المؤسسة العامة للتدريب التقني"

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قد استقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة بمكة المكرمة، مقدمًا شكره له على جهوده الكبيرة، والتي تهدف لمزيد من التعاون المثمر، والذي تنعكس ثماره اليانعة في الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن النهضة الحقيقية والنجاحات والإنجازات لا تقوم إلا بسواعد الموظفين والموظفات المؤهلين تأهيلًا جيدًا.