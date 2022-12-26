تدشين مبان أكاديمية جديدة في جامعة حائل بـ 263 مليون ريال

دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمس الأحد، في المدينة الجامعية، مشروع مبنى كلية الصيدلة ومبنى الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، بحضور وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، في إطار المساهمة بخلق بيئة أكاديمية مناسبة للطلاب.
كما جرى تدشين مبنى الكليات النظرية بجامعة حائل، بحيث يتم نقل طلاب الكليات النظرية "التربية، والآداب، والفنون، والشريعة"، من مجمع البنين على طريق بقعاء إلى المدينة الجامعية، الأمر الذي تستغني به الجامعة عن المباني المساندة التي استخدمتها لتلك الكليات، السنوات الماضية.
وكان رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، قد بدأ منذ تكليفه رئيسًا للجامعة في أغسطس 2021، العمل على ترتيبات استكمال مشروعات الجامعة الأكاديمية؛ لنقل الكليات في المباني القديمة إليها لضمان بيئة أكاديمية مناسبة للطلاب تحتوي على أحدث التجهيزات الخدمية والتقنية والسلامة.
يذكر أن مشروعات أكاديمية أخرى بالمدينة الجامعية، يعمل مقاولوها على استكمال مراحل التنفيذ لمبانيها وبمتابعة ميدانية من رئيس الجامعة وفي أوقات متقاربة.
من جهته يُتوقع أن تُستكمل المباني الجامعية لجميع الكليات في الجامعة، خلال العامين المقبلين كحد أقصى، بناءً على الأعمال القائمة باستمرار في كل المباني والاهتمام الذي تلقاه من أمير حائل ونائبه ورئيس الجامعة.
وروعي في تصميم وتجهيز المباني الجامعية الجديدة، تطبيق الجودة الشاملة ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي، لمباني الكليات الأكاديمية.
وبلغت تكلفة مبنى الكليات النظرية أكثر من 114 مليون ريال، ومبنى كلية الصيدلة وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، بأكثر من 149 مليون ريال.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والتشغيل والصيانة بالجامعة المهندس فهد العجيمي، قد شرح لأمير المنطقة، عن المشروعات في المدينة الجامعية.
وعقب تدشين أمير حائل، للمباني الثلاثة، قام ويرافقه وزير التعليم، بجولة على مشروعات الجامعة شملت مشروعي مبنى المستشفى الجامعي والمبنى الإداري والعمادات المساندة، واستمع إلى شرح عنهما.