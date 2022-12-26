تدشين مبان أكاديمية جديدة في جامعة حائل بـ 263 مليون ريال

دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمس الأحد، في المدينة الجامعية، مشروع مبنى كلية الصيدلة ومبنى الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، بحضور وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، في إطار المساهمة بخلق بيئة أكاديمية مناسبة للطلاب.