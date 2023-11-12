تفاعُل غير متوقع.. "خطأ شائع يرتكبه الطلاب قبل الذهاب للاختبار" يحذر منه مختص

وأضاف: إن أهمية النوم الصحي أيام الاختبارات تكمن في كونه يمنح الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم، ويساعد الجسم على التركيز والتفكير، وتحسين مستوى اليقظة خلال النهار، بينما نقص النوم يساعد على الإفراط في إنتاج المواد الكيميائية للإجهاد، فراحة الجسم تتكيف مع تقلب الليل والنهار، وهذا التكيف يكون نتيجة لنظام الساعة البيولوجية، ففي ساعات الليل يشعر الإنسان بالنوم ويميل إليه، وأما في النهار، فيكون الإنسان في ذروة نشاطه، ويحافظ الجسم على هذا النظام لمدة طويلة، لذا فإن أي تغيير في تقلبات الليل والنهار ستفاجئ الجسم بما لا يعرفه.