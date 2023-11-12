تفاعُل غير متوقع.. "خطأ شائع يرتكبه الطلاب قبل الذهاب للاختبار" يحذر منه مختص

دعا استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم مدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور سراج عمر ولي، جميع الطلاب والطالبات إلى إعطاء النوم أهميته خلال فترة الاختبارات وتجنّب السهر.
وأكد أن تنظيم الوقت يساعد على تجنّب السهر إلى ساعات متأخرة، والأفضل صحيًا النوم مبكرًا والاستيقاظ فجرًا وبعد أداء الصلاة والفطور بالإمكان مراجعة المنهج، إذ يجب على الطلاب والطالبات استغلال واستثمار كل ساعات الاستيقاظ في المراجعة بشكل متقن للمادة وعمل الملخص اللازم.
وقال: إن من أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الطلاب والطالبات مواصلة الاستيقاظ إلى الفجر والذهاب مباشرةً إلى الاختبار، والنوم بعد العودة إلى الظهر أو العصر، وهذا يرهق الجسد ويسبب نعاس النهار والشعور بالخمول وتقلّب المزاج.
وتابع: يُعتبر النوم بمثابة الغذاء التي يحتاج إليه الدماغ والجسد، فالسهر وسوء النوم يدفعان الجسد على أن يتفاعل (عن طريق هرموناته) بشكل غير مستقر وغير متوقع، كاضطراب إفراز الأنسولين في الجسم والذي يؤدي بدوره إلى اضطراب طريقة الجسم في التعامل مع السكر أو حرقه ليمد الجسم بالطاقة، وبالتالي يتم تخزينه في الجسم على شكل دهون.
وأضاف: إن أهمية النوم الصحي أيام الاختبارات تكمن في كونه يمنح الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم، ويساعد الجسم على التركيز والتفكير، وتحسين مستوى اليقظة خلال النهار، بينما نقص النوم يساعد على الإفراط في إنتاج المواد الكيميائية للإجهاد، فراحة الجسم تتكيف مع تقلب الليل والنهار، وهذا التكيف يكون نتيجة لنظام الساعة البيولوجية، ففي ساعات الليل يشعر الإنسان بالنوم ويميل إليه، وأما في النهار، فيكون الإنسان في ذروة نشاطه، ويحافظ الجسم على هذا النظام لمدة طويلة، لذا فإن أي تغيير في تقلبات الليل والنهار ستفاجئ الجسم بما لا يعرفه.
ونصح "ولي" الطلاب والطالبات بالحد من تناول مشروبات الكافيين "الشاي والقهوة" وخصوصاً قبل النوم بأربع ساعات على الأقل، إذ إن الكافيين له تأثير كبير في عدم الدخول في النوم بسهولة، فالبعض يكثر من تناول هذه المنبهات لمواصلة السهر، وهذا غير صحي وينعكس سلباً على الطلاب والطالبات.