1.246 مليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام.. أمس الجمعة

وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، وأكثر من 6.4 آلاف لتر للتعقيم بالروبوتات، وأكثر من 6.4 آلاف لتر للتعقيم بالبواكير، ونحو 34 ألف لتر لتعقيم الأسطح.