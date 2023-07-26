"صحة الطائف" تبارك فوز عبير الحارثي بالمركز الثاني عالميًّا في معرض المرأة المخترعة

وتلقّت "الحارثي" اتصالًا هاتفيًّا من الإدارة ممثلةً في مديرها سعيد بن جابر القحطاني، الذي هنّأها بذلك الانجاز، مؤكدًا أن ذلك يعدُّ فخرًا للصحة؛ كون الأخصائية "الحارثي" من منسوبيها، مُباركًا المركز العالمي الذي حقّقته.