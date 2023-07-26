"صحة الطائف" تبارك فوز عبير الحارثي بالمركز الثاني عالميًّا في معرض المرأة المخترعة

باركت الشؤونُ الصحية بمحافظة الطائف، الإنجازَ والمستوى العالمي الذي حقّقته الأخصائية عبير بنت مطر الحارثي، من منسوبي إدارة التدريب والتعليم للشؤون الأكاديمية في مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، بعد فوزها بالمركز الثاني من بين 300 مشاركة على مستوى العالم المشاركات في معرض المرأة المخترعة "KIWE" الذي أقيم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية المدعوم من اتحاد جمعية المخترعين، ومنظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.
وتلقّت "الحارثي" اتصالًا هاتفيًّا من الإدارة ممثلةً في مديرها سعيد بن جابر القحطاني، الذي هنّأها بذلك الانجاز، مؤكدًا أن ذلك يعدُّ فخرًا للصحة؛ كون الأخصائية "الحارثي" من منسوبيها، مُباركًا المركز العالمي الذي حقّقته.
وجاء فوز الأخصائية عبير بنت مطر الحارثي، بعد اختراعها "نظارة واقع معزز مدمجة بداخلها سماعة" التي تعدُّ من الابتكارات المهمة الرامية إلى تعزيز نظارات الواقع المعزز.
وكانت "سبق" قد نشرت خبر فوزها، بعد أن تسلمت "الحارثي" جائزتها ورفعت العلم السعودي في هذا المحفل الكبير.
وذكرت أن أمنيتها مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، والسلام عليه؛ حيث إن سموه الملهم الأول للشباب السعودي، معربةً عن اعتزازها وفخرها بحصد هذا المركز.
وقالت: "هذا التتويج يؤكّد ما وصلت إليه المرأة السعودية من تطوّر في شتى المجالات؛ نتيجة التمكين عبر رؤية 2030؛ حيث أصبحت تنافس في مختلف المحافل العالمية".