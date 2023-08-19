إعصار هيلاري المدمّر يهدّد 3 ولايات أمريكية.. والقنصلية تصدر تنبيهاً للمواطنين السعوديين

حذّرت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، المواطنين والمواطنات الموجودين في ولايات: كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا، من تأثير إعصار هيلاري (HURRICANE HILARY)، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مطرية تؤثر في بعض مناطق هذه الولايات.
وشدّدت القنصلية على أهمية أخذ الحيطة والحذر ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة واتباع إرشادات السلامة.
من جانبه، أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت، أنه من المتوقع وصول إعصار هيلاري إلى جنوب كاليفورنيا في الفترة من مساء اليوم حتى صباح الأحد، وأصدر تحذيرات من فيضانات كبيرة.
وأوضح المركز الأمريكي، في بيانه، أن الإعصار يمكن أن يتسبّب في تأثيرات كبيرة ونادرة، بما في ذلك فيضانات واسعة النطاق، حيث يتوقع أن يكون بسرعة وقوة من الفئة 4 قُبالة ساحل المحيط الهادئ.
كما أعلنت السلطات في ولايات: نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا، استعداد رجال الأمن والإسعاف وفرق الإطفاء والإنقاذ وفرق الصرف الصحي والكهرباء وعدد كبير من المتطوعين لمواجهة هذا الإعصار القوي، ودعت الجميع إلى الابتعاد عن الشواطئ.
من المتوقع أن تصل العاصفة، مساء اليوم، إلى بعض مناطق كاليفورنيا، ويُتوقع أن تستمر الحالة الطارئة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقاً لخبراء الطقس، يتوقع أن يكون إعصار هيلاري مدمراً ويتسبّب في أضرارٍ كبيرة لأسقف المنازل والشرفات، وسقوط بعض الأشجار الكبيرة، وتحطم بعض مواسير المياه، وإغلاق الطرق، وقد يتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضرّرة من الولايات.