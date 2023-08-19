إعصار هيلاري المدمّر يهدّد 3 ولايات أمريكية.. والقنصلية تصدر تنبيهاً للمواطنين السعوديين

وأوضح المركز الأمريكي، في بيانه، أن الإعصار يمكن أن يتسبّب في تأثيرات كبيرة ونادرة، بما في ذلك فيضانات واسعة النطاق، حيث يتوقع أن يكون بسرعة وقوة من الفئة 4 قُبالة ساحل المحيط الهادئ.