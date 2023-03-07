"السواحة": معرض الرياض إكسبو 2030 يعكس استعداد السعودية للعب دور ريادي عالمي

ويشتمل الموضوع الرئيس المقترح للمعرض على ثلاثة موضوعات فرعية، هي: "الازدهار للجميع"، و"العمل المناخي"، و"غدٍ أفضل"، والتي تم مناقشتها خلال سلسلة من العروض التقديمية وورش العمل التي عقدت خلال زيارة البعثة لمدينة الرياض، حيث أبرزت المشروعات والمبادرات الوطنية التي تقوم بها الهيئات والشركات السعودية، إضافةً إلى الإنجازات الكبرى التي تشهدها المملكة في مجالات: تطوير مدن المستقبل وتحول الطاقة والعمل المناخي والاقتصاد الرقمي، انطلاقًا من مستهدفات برامج "رؤية السعودية 2030".