سمّاها "طيبة".. لحظات فارقة في ميلاد طفلة بالمسجد النبوي يرويها والداها

تفصيلاً؛ كشف الدكتور طارق علي سليمان والد الطفلة طيبة لـ"قناة الاخبارية"، ظروف الحادثة وروى تفاصيل حالة الولادة في ساحات ‫المسجد النبوي، بقوله: "ذهبت بزوجتي مع الأطفال إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العشاء، وعدت بعد ذلك للبحث عن موقف للسيارة لكن لم أجد فقررت العودة إلى المنزل، وبعد صلاة العشاء مباشرة اتصلت بي الزوجة وطلبت مني الذهاب بها إلى المستشفى رغم أنه عندما تركتها لم يكن هناك أي مقدمات أو آلام للولادة، وإنما حدث الأمر فجأة، وفي أثناء اتجاهي إليها بينما كنت أحادثها بالهاتف صرخت وكانت تقول ولادة، وفجأة انقطع الاتصال بيننا ودهمتني مشاعر القلق والخوف على صحتها وسلامتها".