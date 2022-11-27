سمّاها "طيبة".. لحظات فارقة في ميلاد طفلة بالمسجد النبوي يرويها والداها

باشر الهلال الأحمر بالمدينة المنوّرة، حالة ولادة طفلة في ساحات المسجد النبوي الشريف في واحدة من الحالات التي تحتاج إلى مجهودات طبية مكثّفة، وتم إكمال حالة الولادة وخروج الجنين بنجاحٍ، وأطلق والداها على المولودة اسم "طيبة".
تفصيلاً؛ كشف الدكتور طارق علي سليمان والد الطفلة طيبة لـ"قناة الاخبارية"، ظروف الحادثة وروى تفاصيل حالة الولادة في ساحات المسجد النبوي، بقوله: "ذهبت بزوجتي مع الأطفال إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العشاء، وعدت بعد ذلك للبحث عن موقف للسيارة لكن لم أجد فقررت العودة إلى المنزل، وبعد صلاة العشاء مباشرة اتصلت بي الزوجة وطلبت مني الذهاب بها إلى المستشفى رغم أنه عندما تركتها لم يكن هناك أي مقدمات أو آلام للولادة، وإنما حدث الأمر فجأة، وفي أثناء اتجاهي إليها بينما كنت أحادثها بالهاتف صرخت وكانت تقول ولادة، وفجأة انقطع الاتصال بيننا ودهمتني مشاعر القلق والخوف على صحتها وسلامتها".
وأضاف: "بعد ربع ساعة وفي طريقي إلى المسجد النبوي ردّت عليّ ممرضة وطمأنتني على سلامة الزوجة والمولودة".
وروت أم المولودة "طيبة"، اللحظات الأولى التي سبقت الولادة، مشيرة إلى أن الطلق بدأ معها خلال مدة قصيرة جداً، وقالت: "أول ما وصلت عند باب 34 في الحرم عند الهلال الأحمر سقطت أرضاً وطلبت نجدتهم وفوراً قاموا بإسعافي"، ولفتت إلى أنها عند شعورها بمخاض الولادة تركت أطفالها مع جدتهم داخل المسجد النبوي، وذهبت بمفردها لطلب الإسعاف، مقدمة شكرها للطاقم الإسعافي على سرعة تجاوبهم.
وكانت الفرق التطوعية والفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنوّرة، ممثلة بمركز إسعاف الحرم، قد باشرت حالة ولادة في وضعٍ حرجٍ للأم في ساحات المسجد النبوي، وتبين عند وصول الفرق الطبية وجود حالة تعاني انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة، وقامت الفرق الطبية ببدء عملية الولادة، وفقاً للبروتوكول في مثل هذه الحالات، وبمساندة من ممارسة صحية وُجدت بالموقع وتمّ إكمال حالة الولادة وخروج الجنين بنجاح.