عملية منظار متقدمة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تنهي معاناة "أربعينية" مع السمنة

وقال د.عبدالله البراك استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج: راجعت المريضة المستشفى، وخضعت لحزمة فحوصات دقيقة بدأت بتحاليل الدم، ثم أشعة للصدر وتخطيط القلب، وتَبِعَ ذلك تقييم شامل لحالتها الصحية، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وتجهيز المريضة، أجريت لها عملية تكميم معدة عبر ثلاثة جروح فقط، واستمرت 40 دقيقة، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، ونُقلت من غرفة العمليات إلى جناح الجراحة، وأمضت منومة نحو 24 ساعة محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، ثم غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.