عملية منظار متقدمة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تنهي معاناة "أربعينية" مع السمنة

أجرى فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عملية تكميم معدة ناجحة أنهت معاناة "أربعينية"، وزنها "185" كجم، وكتلة جسمها "74" وطولها "158"، وتَرَتب على السمنة المفرطة مضاعفات صحية؛ كانسداد التنفس وقت النوم، واحتكاك في الركب، وصعوبة الحركة، بالإضافة إلى "سكري" غير منتظم، ودهون بالكبد، وتأخر الحمل وتكيس المبايض.
وقال د.عبدالله البراك استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج: راجعت المريضة المستشفى، وخضعت لحزمة فحوصات دقيقة بدأت بتحاليل الدم، ثم أشعة للصدر وتخطيط القلب، وتَبِعَ ذلك تقييم شامل لحالتها الصحية، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وتجهيز المريضة، أجريت لها عملية تكميم معدة عبر ثلاثة جروح فقط، واستمرت 40 دقيقة، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، ونُقلت من غرفة العمليات إلى جناح الجراحة، وأمضت منومة نحو 24 ساعة محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، ثم غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.
وأضاف د.البراك أن المريضة شُفِيت بسرعة ولله الحمد، وتأكد نجاح العملية فعليًّا من خلال متابعتها في العيادة؛ إذ تخلصت من الكثير من الأعراض، وفقدت خلال فترة قصيرة نحو 10 كجم من وزنها.