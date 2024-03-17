حملة "إغاثة غزة".. إجمالي التبرعات عبر "ساهم" يتجاوز 673 مليون ريال

تجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 673 مليون ريال، فيما وصل عددُ المتبرعين إلى أكثر من مليون و750 ألف متبرع.
وكان مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلقَ الحملة الإغاثية على منصة "ساهم" إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوّال عبر متجرَي أبل وجوجل بلاي.