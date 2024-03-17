حملة "إغاثة غزة".. إجمالي التبرعات عبر "ساهم" يتجاوز 673 مليون ريال

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوّال عبر متجرَي أبل وجوجل بلاي.