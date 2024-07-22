لتوطين العلاج الجيني.. مدينة الملك فهد الطبية توقّع مذكرة مع "بوستن أونكولجي"

وقّعت مدينة الملك فهد الطبية وشركة بوستن أونكولجي اليوم، مذكرة تفاهم لمشروع توطين العلاج الجيني والخلوي، بحضور نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح, وذلك في مقر مدينة الملك فهد الطبية إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني.
ومثّل الجانبين في التوقيع, المدير التنفيذي بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد الغفيلي، والمدير التنفيذي لشركة بوسطن أونكولجي الدكتور عبدالله بعاج.
وأكد "الغفيلي"، أن هذه المذكرة تتوافق مع خطط المدينة الطبية نحو مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يسهم في رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية من خلال توطين تقنيات حديثة لتقديم العلاج للمرضى.
وقال: "توطين التقنية العلاجية للمملكة من أهدافنا الرئيسية، التي تأتي توافقاً مع رؤية المملكة 2030 حول برامج التحول الصحي، لذلك نسعى لتطوير القدرات المحلية في مجال العلاج والتقنيات الطبية المتقدمة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية".
من جهته، أشار المدير التنفيذي لشركة بوسطن أونكولجي، إلى أن المذكرة ستثري الجهود في المجالات العلمية، وتعكس في الوقت ذاته النهضة العملية التي حققتها المملكة.