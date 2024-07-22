لتوطين العلاج الجيني.. مدينة الملك فهد الطبية توقّع مذكرة مع "بوستن أونكولجي"

وقال: "توطين التقنية العلاجية للمملكة من أهدافنا الرئيسية، التي تأتي توافقاً مع رؤية المملكة 2030 حول برامج التحول الصحي، لذلك نسعى لتطوير القدرات المحلية في مجال العلاج والتقنيات الطبية المتقدمة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية".