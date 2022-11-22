"العالم الإسلامي" تطلق برامج "وثيقة مكة المكرمة" لتدريب الأئمة والخطباء في أفريقيا.. هنا التفاصيل

وأشار خلال كلمته إلى ما ينص عليه الدستور الكيني قائلاً: "ينص دستورنا على أن لدينا جميعًا حرية العبادة، وكينيا واحدة من البلدان التي يُسمَح لنا فيها بموجب الدستور بممارسة أنشطة إسلامية مهمة، مثل الزواج والميراث والطلاق، وفقًا لتعاليم الإسلام"، كما شدّد على أهمية الحذر من الجماعات المتطرفة الإرهابية بقوله: "تريد الجماعات المتطرفة استخدام الدِّين في الواقع لاختطاف الإسلام، وعلينا بصفتنا مؤمنين مسلمين أن نُصعِّد من الحرب ضد الإرهاب".