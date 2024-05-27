"هيئة الطرق" تُعلن عن 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى ستكون استرشادية وتوعوية، من خلال مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، وذلك ابتداء من تاريخ 1/ 1/ 2025م، على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق.