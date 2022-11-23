35 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن ينبع سجّلت 35 درجة مئوية، تليها جدة وجازان والقنفذة 33 درجة مئوية، ثم مكة المكرّمة 32 درجة، والمدينة المنوّرة والعلا 30 مئوية.