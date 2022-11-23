35 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن ينبع سجّلت 35 درجة مئوية، تليها جدة وجازان والقنفذة 33 درجة مئوية، ثم مكة المكرّمة 32 درجة، والمدينة المنوّرة والعلا 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 8 درجات مئوية، تليها رفحاء والقريات 9 درجات، ثم حفر الباطن والمجمعة 10 مئوية، وكل من: حائل وعرعر ونجران والطائف 12 مئوية.
وسجّلت الدمام وحائل وعرعر وطريف والطائف وحفر الباطن ورفحاء والقريات أعلى رطوبة 95% و90%.