"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وحائل والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضباباً مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحال الموية وتربة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على الخرمة والموية وتربة ورنية والكامل والقنفذة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل ضباباً كثيفاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.
كما تشهد منطقة الحدود الشمالية ضباباً مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحال العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير أيضاً بأمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.