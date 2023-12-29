"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وضباب كثيف

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضباباً مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحال الموية وتربة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على الخرمة والموية وتربة ورنية والكامل والقنفذة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.