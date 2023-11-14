أمطار وسيول وصواعق.. إنذار أحمر من "الأرصاد" لحائل والقصيم وآخر برتقالي لمكة

وجّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذاراً باللون البرتقالي في مكة المكرّمة والأحمر بكل من حائل والقصيم.
وتوقّع المركز في إنذاره لمكة المكرّمة هطول أمطار متوسطة، بين الثالثة عصرا والحادية عشرة مساءً بالعاصمة المقدّسة والجموم، فيما تبدأ الحالة من الثانية عصر اليوم للحادية عشرة مساء في الكامل.
وفي إنذاره الأحمر لمنطقتَي حائل والقصيم، توقع هطول أمطار غزيرة بين الواحدة ظهراً حتى الواحدة من صباح الغد.
وتشمل الحالة في حائل كلاً من: الحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء، فيما تشمل في القصيم كلاً من "الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".
وتوقّع الأرصاد أن الحالة تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية.