أمطار وسيول وصواعق.. إنذار أحمر من "الأرصاد" لحائل والقصيم وآخر برتقالي لمكة

وتوقّع المركز في إنذاره لمكة المكرّمة هطول أمطار متوسطة، بين الثالثة عصرا والحادية عشرة مساءً بالعاصمة المقدّسة والجموم، فيما تبدأ الحالة من الثانية عصر اليوم للحادية عشرة مساء في الكامل.