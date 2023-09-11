"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 664 طن سلال غذائية في مديريتي المدينة والوادي بمأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 664 طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 43.449 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من ناحية ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المرحلة الثانية من مشروع دعم التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال في اليمن، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتضمن المشروع تدريب 1.500 شاب وشابة من 24 مديرية في تسع محافظات يمنية على المهارات المهنية والتقنية والتجارية التي تشتمل على تصنيع الأغذية والمنسوجات والنول اليدوي، وإصلاح محركات القوارب، وتقنيات صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتقديم الحقائب المهنية للمستفيدين لمساعدتهم في إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة عقب الانتهاء من التدريب.
وأشاد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد حسين جاوي بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الرامية إلى تأهيل أبناء وبنات الشعب اليمني مهنيا وتمكينهم اقتصاديا من خلال دعمهم في الانطلاق بمشاريعهم الخاصة للحد من البطالة وتعزيز الدخل لدى الشباب المستفيد.
يذكر أن المركز قد نفذ المرحلة الأولى من المشروع في العام الماضي لتأهيل 1.000 مستفيد من الشباب في 8 محافظات يمنية، بقيمة بلغت 3.000.000 دولار أمريكي، بهدف تحسين سبل العيش للشعب اليمني ، والوصول إلى الخدمات الإنتاجية لخدمة شريحة الشباب.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنساني والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز إمكانية توظيف ومشاركة أبناء وبنات الشعب اليمني الشقيق من أجل دعم حالة التعافي الاقتصادي في اليمن.
على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 166طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في منطقتي بهاولنقر بإقليم البنجاب ودير بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 12.250 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثة والإنسانية المنفذة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.
كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمباني صوامع سين للغلال بمدينة بورتسودان أمس، توزيع منحة القمح السعودية البالغة 250 ألف طن في ولايات الخرطوم، والنيل الأبيض، ونهر النيل، وكسلا.
حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ، ومفوض العون الإنساني الاتحادي نجم الدين موسى عبدالكريم، وعدد من المسؤولين.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات الأشد احتياجاً في السودان.