"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 664 طن سلال غذائية في مديريتي المدينة والوادي بمأرب

على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 166طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في منطقتي بهاولنقر بإقليم البنجاب ودير بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 12.250 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.