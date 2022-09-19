41 مئوية.. 7 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن المدينة المنوّرة وبريدة والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والخرج سجّلت 41 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والرياض والعلا والأحساء ورفحاء 40 درجة، وكل من الدمام وسكاكا والمجمعة 39 درجة مئوية.