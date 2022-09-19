41 مئوية.. 7 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن المدينة المنوّرة وبريدة والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والخرج سجّلت 41 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والرياض والعلا والأحساء ورفحاء 40 درجة، وكل من الدمام وسكاكا والمجمعة 39 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 17 درجة مئوية، والقريات 18 مئوية، وطريف 19 مئوية.
وسجّلت الدمام وجازان والقنفذة والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة 90%.