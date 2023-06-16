فرنسا تتوّج جهود المملكة الإغاثية في لبنان والسودان وإيجاد حلّ سياسي

مواقف موحدة وتوجهات متشابهة؛ هذا ما تشترك فيه المملكة مع فرنسا بشأن الأزمات التي تمرّ بها لبنان، وكذلك السودان مؤخرًا.
وقدمت المملكةُ وفرنسا الدعمَ للبنان والسودان في محاولات للخروج من أزمتهما، بالإضافة إلى دعم الحل السياسي.
وكانت السعودية من أولى الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة إلى ضحايا انفجار بيروت، الذي خلف دمارًا واسعًا على المستوى البشري والمادي؛ إذ قدمت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار الكارثة الأليمة.
وتنوّعت المساعدات التي تقدّمها المملكة بين المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي.
كما قدّمت المملكة مساعدات للبنان منذ عام 1990 بلغت أكثر من 72 مليار دولار في صورة مساعدات مختلفة.
وقامت المملكة بترميم أكثر من 36 ألف منزل في جنوب لبنان بقيمة 550 مليون دولار، والقيام بوضع وديعة بقيمة 100 مليون دولار في البنك المركزي اللبناني.
من جهة أخرى وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مركز الملك سلمان للإغاثة، بتقديم مساعدات إنسانية متنوّعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشعب السوداني.
كما طلبا تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لصالح السودانيين، من أجل تخفيف آثار الأوضاع التي يمرون بها حاليًّا.
واستضافت المملكة محادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعقدت في جدة؛ لتشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار.
ووقع ممثّلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة خمسة أيام لوقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.
جاء ذلك ضمن الوساطة السعودية الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان، الذي يخفّف معاناة الشعب السوداني جرّاء الحرب.
ونالت جهود المملكة تجاه الشعبين اللبناني والسوداني، إشادة الجمهورية الفرنسية، والتي تمثّلت في الدعم الإغاثي والإنساني للمتضرّرين من الأزمة، ومحاولة إيجاد حلّ سياسي.