فرنسا تتوّج جهود المملكة الإغاثية في لبنان والسودان وإيجاد حلّ سياسي

وكانت السعودية من أولى الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة إلى ضحايا انفجار بيروت، الذي خلف دمارًا واسعًا على المستوى البشري والمادي؛ إذ قدمت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار الكارثة الأليمة.