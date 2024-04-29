"القازنلي": أمطار تاريخية على معظم مناطق السعودية تستمر حتى الجمعة المقبلة

وقال إن المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريرًا خاصًّا عن هذه التقلبات الجوية بداية من اليوم الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل، ومعظمها أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية المثيرة للأتربة والغبار، ولوحظ تأثيرها في انخفاض مدى الرؤية الأفقية قبل هطول الأمطار بساعات.