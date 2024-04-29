"القازنلي": أمطار تاريخية على معظم مناطق السعودية تستمر حتى الجمعة المقبلة

قال محلل الطقس عادل القازنلي إن السعودية تشهد أمطارًا تاريخية بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بحباب برَدَ، ورياح شديدة على معظم المدن والمناطق في هذا التوقيت من العام.
وتفصيلاً، أوضح "القازنلي" خلال مداخلة مع نشرة التاسعة بقناة الإخبارية أن الأمطار شملت مناطق مثل (تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة)، وحاليًا في حائل والقصيم، ويُتوقع أن تمتد إلى منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.
وقال إن المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريرًا خاصًّا عن هذه التقلبات الجوية بداية من اليوم الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل، ومعظمها أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية المثيرة للأتربة والغبار، ولوحظ تأثيرها في انخفاض مدى الرؤية الأفقية قبل هطول الأمطار بساعات.