محليات

حارة والأمطار هنا.. "أجواء إجازة نهاية الأسبوع" كما يتوقعها "الحصيني"

قال: الرياح على الوسطى والشرقية والشمالية قد تُحرك الرمال على الشرقية
أمطار من خفيفة إلى متوسطة
أمطار من خفيفة إلى متوسطة
سبق
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس إلى السبت حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المملكة والخليج بحسب المراصد، وحارة جدًّا نهارًا على أجزاء من سواحل مكة والمدينة وتبوك ولكن أقل من الأيام الماضية.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خاصة الجمعة والسبت، وتمتد الأمطار -إن شاء الله- على أجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وتابع: "الرياح على الوسطى والشرقية والشمالية من خفيفة إلى متوسطة قد تُحرك الرمال الخميس على الشرقية، والرياح على الغربية رياح من متوسطة إلى شبه قوية خاصة السواحل الشمالية".

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