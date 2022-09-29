حارة والأمطار هنا.. "أجواء إجازة نهاية الأسبوع" كما يتوقعها "الحصيني"

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس إلى السبت حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المملكة والخليج بحسب المراصد، وحارة جدًّا نهارًا على أجزاء من سواحل مكة والمدينة وتبوك ولكن أقل من الأيام الماضية.