فِرَق الهلال الأحمر بتبوك تُنقذ مولودًا من التفاف حبل سُري حول عنقه

باشرت فِرَق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، بلاغًا عن حالة ولادة حرجة للأم والمولود؛ حيث تَبين عند وصول الفِرَق الطبية الْتفاف الحبل السُّري حول عنق المولود؛ مما تسبب في اختناقه.
وذكرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، أن الفِرَق الطبية تدخلت وفق البروتوكول المقرر في مثل هذه الحالات، وأجرت الإنعاش للمولود، الذي اتضح توقف قلبه وتنفسه، واستطاعت الفِرَق بعد ذلك إعادة النبض والتنفس له.
وأكدت الهيئة أن هذه الحالات تعتبر من الحالات المعقدة والنادرة، والتي تحتاج إلى مجهودات طبية مكثفة، ويعود نجاح مثل هذه الحالات إلى تكثيف الدورات الطبية المتخصصة، والتدريب على كل المهارات الإسعافية والطبية، من خلال دمى ووسائل تدريب متخصصة، والتي تقام بشكل دوري.
وشددت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" أو نداء استغاثة من تطبيق (توكلنا) الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لا سيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية؛ مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.