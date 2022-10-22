فِرَق الهلال الأحمر بتبوك تُنقذ مولودًا من التفاف حبل سُري حول عنقه

وذكرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، أن الفِرَق الطبية تدخلت وفق البروتوكول المقرر في مثل هذه الحالات، وأجرت الإنعاش للمولود، الذي اتضح توقف قلبه وتنفسه، واستطاعت الفِرَق بعد ذلك إعادة النبض والتنفس له.