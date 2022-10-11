"موهبة": 2539 طالبًا وطالبة يجتازون أولى مراحل الاستعداد للأولمبيادات الدولية

‏وأكدت "موهبة" أن عدد المسجلين في مسابقة موهوب 2023، بلغ (24) ألف طالب وطالبة من الصفوف المستهدفة من التخصصات الخمسة، ومن مختلف إدارات التعليم على مستوى المملكة، من بينهم 12115 طالبة، و11885 طالبًا، سجل أكثرهم في تخصص الرياضيات بعدد بلغ 9933 طالبًا وطالبة، و5637 في تخصص الأحياء، و4550 في تخصص العلوم، و2061 في تخصص الفيزياء، و1819 في الكيمياء.