حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال وقضايا جنائية.. الجناة في قبضة رجال الأمن

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية في مكة المكرمة، قام بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها والتي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح الحج بغرض النصب والاحتيال.