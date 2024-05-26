حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال وقضايا جنائية.. الجناة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية في مكة المكرمة، قام بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها والتي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح الحج بغرض النصب والاحتيال.
وفي الشرقية، تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتحرش بامرأة.
وأضاف الأمن العام، أنه تم القبض في مكة المكرمة على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية؛ قام بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل؛ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال، وضبطت بحوزته مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي الرياض، تم القبض على مواطن قام بارتكاب حوادث جنائية، تمثلت في سرقة مركبتين تم استردادهما، وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.