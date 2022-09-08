تقرير رسمي: تحسّن أداء الألعاب الإلكترونية بالمملكة بنسبة 41%

وأظهر التقرير الربعي وصول معدل متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة إلى 21 ملي ثانية، حيث تصدرت شركة "سلام" مقدمي الخدمات فيه بتسجيلها 11 ملي ثانية، كما كشف عن بلوغ معدل زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 ملي ثانية، بتصدر شركة "موبايلي" نظيراتها فيه مسجلة 29 ملي ثانية، إضافة إلى وصول متوسط زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس المتنقل في المملكة لمعدل 27 ملي ثانية، بتصدر شركة "موبايلي" لمقدمي الخدمات بـمعدل 22 ملي ثانية.