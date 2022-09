تقرير رسمي: تحسّن أداء الألعاب الإلكترونية بالمملكة بنسبة 41%

وأوضح التقرير تصدر "شركة الاتصالات السعودية" قائمة مقدمي الخدمات بمعدل زمن الاستجابة في لعبة ليغ أوف ليجيندز League of Legends، ولعبة دوتا2 Dota2، ولعبة ببجي موبايل PUBGMOBILE، ولعبة وورلد أوف واركرافت World of Warcraft، ولعبة رينبو سيكس سيج Rainbow Six Siege، ولعبة روكيت ليغ Rocket League. فيما تصدرت شركة "موبايلي" في لعبة ببجي PUBG، ولعبة أمونج أس Among Us.