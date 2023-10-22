أمطار من متوسطة إلى غزيرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة يبرزها "الأرصاد"

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأحد، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأضاف: إن الحالة تشهد هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: المدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وتابع: إن أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم 39 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في الدمام والصمان والسودة 95%.