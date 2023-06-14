الفالح لقناة أمريكية: المملكة والصين جزء مهم من نظام عالمي متعدد الأقطاب

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح لشبكة "CNBC" الأمريكية: إن الصين شريك رئيسي في عالم متعدد الأقطاب؛ متوقعًا تقارب البلدين مع تزايد مصالحهما المشتركة.
وأكد "الفالح" أن المملكة العربية السعودية جزء مهم من هذا العالم متعدد الأقطاب الذي نشأ، وتقوم المملكة بدورها ليس فقط في تطوير اقتصادها ولكن أيضًا في تطوير المنطقة؛ مضيفًا أن التعاون الاقتصادي بين السعودية والصين ودول الخليج والمنطقة العربية بأسرها، سيكون جزءًا مهمًّا من ذلك.
وقال "الفالح": "أعتقد بشكل كبير أننا نرى فرصًا للشركات السعودية والشركات الصينية للاستثمار على المستوى الدولي أيضًا في بلدان ثالثة، بطرق من شأنها أن تجلب التنمية إلى البلدان النامية الأخرى، وأعتقد أن هذا المؤتمر (في إشارة إلى مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي عُقِد الأسبوع الجاري في الرياض) يشير إلى اتجاه متزايد نحو التعاون والشراكة بين الجنوب والجنوب (الجنوب العالمي)؛ لأن الجنوب لديه العديد من مراكز التميز في التكنولوجيا ورأس المال، ولم نعد نعتمد على الشمال المتقدم، كما كان في النظام العالمي السابق".
كما أشار الوزير السعودي إلى أن العلاقات السعودية- الصينية تتحول بشكل ملحوظ من التجارة إلى الاستثمار الأساسي، وأن البلدين يشاركان في الاستثمار في الدول النامية وتحقيق التنمية فيها.
وأكد أن المملكة العربية السعودية شريك لجميع الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم، والصين دولة بارزة في هذا المجال.
وأشار إلى أن المملكة لديها علاقات رائعة مع أمريكا، وأنها ما زالت أكبر مستثمر أجنبي في السعودية.