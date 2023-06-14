الفالح لقناة أمريكية: المملكة والصين جزء مهم من نظام عالمي متعدد الأقطاب

وقال "الفالح": "أعتقد بشكل كبير أننا نرى فرصًا للشركات السعودية والشركات الصينية للاستثمار على المستوى الدولي أيضًا في بلدان ثالثة، بطرق من شأنها أن تجلب التنمية إلى البلدان النامية الأخرى، وأعتقد أن هذا المؤتمر (في إشارة إلى مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي عُقِد الأسبوع الجاري في الرياض) يشير إلى اتجاه متزايد نحو التعاون والشراكة بين الجنوب والجنوب (الجنوب العالمي)؛ لأن الجنوب لديه العديد من مراكز التميز في التكنولوجيا ورأس المال، ولم نعد نعتمد على الشمال المتقدم، كما كان في النظام العالمي السابق".