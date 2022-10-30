"الشؤون الإسلامية" توضح تفاصيل مسابقة حفظ السنة النبوية الكبرى لمسلمي تايلاند

أما فيما يخص الفروع ومقرراتها ففي الفرع الأول لا يتجاوز سن المتسابق ٢٥ عامًا، وأن يكون حافظًا ٢٠٠ حديث من الأحاديث المختارة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي والكتب المعتمدة الأخرى، والفرع الثاني: لا يتجاوز سن المتسابق ٢٢ عامًا، وأن يكون حافظًا ١٤٠ حديثًا من الأحاديث المختارة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي والكتب المعتمدة، والفرع الثالث: لا يتجاوز سن المتسابق ١٨ عامًا ويحفظ ٨٠ حديثًا من الأحاديث المختارة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي والكتب المعتمدة الأخرى، وتشتمل موضوعاتها على حب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وتعظيم مكانة أمهات المؤمنين، والفرع الرابع: لا يتجاوز سن المتسابق ١٥ عام وأن يحفظ ٤٢ حديثًا من كتاب الأربعين النووية في الأحاديث النبوية للإمام محيي الدين أبي النووي كاملًا مع معرفة راوي الحديث من الصحابة ومن أخرجه، مع مقاطع مصورة.