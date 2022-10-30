"الشؤون الإسلامية" توضح تفاصيل مسابقة حفظ السنة النبوية الكبرى لمسلمي تايلاند

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تفاصيل المسابقة الكبرى للسنة النبوية، التي تنظمها بدعم ورعاية المملكة بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والتي تقام على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023م بفندق الميارث ببانكوك، ضمن برامج وأعمال الوزارة بإشراف ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتقدر مجموع جوائزها بـ1.950.000 بات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور الشيخ أرون بون شوم رئيس لجنة تنظيم المسابقة- الممثل الشخصي للشيخ عزيز بيتاككومبول شيخ الإسلام، وبحضور مديري المعاهد والمدارس الإسلامية والصحفيين الإسلاميين من القنوات الخاصة والإذاعة الإسلامية.
وتم خلال المؤتمر التعريف بالمسابقة، وكذلك الإعلان عن موعد قبول وتسجيل الاشتراكات عبر نظام الـ"أون لاين" والذي يبدأ من تاريخ 26 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2022م، كما جاء في المؤتمر أن هذه المسابقة سوف تقام في نفس الوقت في جميع مناطق مملكة تايلاند الأربع وهي: (المنطقة الجنوبية، والوسطى، والشرقية، والشمالية)، وستكون المسابقة في دورة التصفية عبر الإنترنت في مركز التحكم وتنظيم المسابقة بمقر مجلس شيخ الإسلام ببانكوك، في الفترة من 7 حتى 10 يناير 2023.
وجاء في المؤتمر أنه على مدى أربعة أيام من هذه المسابقة سيتم إطلاق جميع نشاطاتها على الهواء مباشرة عبر قناة التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك واليوتيوب، والدورة النهائية سوف تقام في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023م بفندق الميارث ببانكوك.
وبيّن المؤتمر شروط المسابقة وهي: أن يحمل المرشح جنسية تايلاندية فقط، وألا يزيد سن المرشح عن السن المقرر للفرع الذي اختاره عند الاشتراك في المسابقة، وأن يكون المرشح منتسبًا للمسجد أو المدرسة أو المعهد أو المؤسسة الإسلامية في مملكة تايلاند، وأن يكون ترشيح المرشـح من قِبَل المسـجد أو المدرسة أو المعهد أو المؤسسة أو الجمعية الإسلامية في مملكة تايلاند فقط، وأن يلتزم المرشح بالفرع الذي اختاره عند التسجيل فقط ولا يُسمح بتغييره فيما بعد.
أما فيما يخص الفروع ومقرراتها ففي الفرع الأول لا يتجاوز سن المتسابق ٢٥ عامًا، وأن يكون حافظًا ٢٠٠ حديث من الأحاديث المختارة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي والكتب المعتمدة الأخرى، والفرع الثاني: لا يتجاوز سن المتسابق ٢٢ عامًا، وأن يكون حافظًا ١٤٠ حديثًا من الأحاديث المختارة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي والكتب المعتمدة، والفرع الثالث: لا يتجاوز سن المتسابق ١٨ عامًا ويحفظ ٨٠ حديثًا من الأحاديث المختارة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي والكتب المعتمدة الأخرى، وتشتمل موضوعاتها على حب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وتعظيم مكانة أمهات المؤمنين، والفرع الرابع: لا يتجاوز سن المتسابق ١٥ عام وأن يحفظ ٤٢ حديثًا من كتاب الأربعين النووية في الأحاديث النبوية للإمام محيي الدين أبي النووي كاملًا مع معرفة راوي الحديث من الصحابة ومن أخرجه، مع مقاطع مصورة.
وفيما يخص الجوائز: يحصل الثلاثة الأوائل من كل فرع في الدورة النهائية على جوائز المسابقة وفق ما يلي:
- الفائز الأول الفرع الأول: 300.000 بات.
- الفائز الثاني 275.000 بات.
- الفائز الثالث 250.000 بات.
الفائز الأول الفرع الثاني: 200.000 بات.
- الفائز الثاني 175.000 بات.
- الفائز الثالث 150.000 بات.
- الفائز الأول في الفرع الثالث: 150.000 بات.
- الفائز الثاني 125.000 بات.
- الفائز الثالث 100.000 بات.
- الفائز الأول في الفرع الرابع: 100.000 بات.
- الفائز الثاني 75.000 بات.
- الفائز الثالث 50.000 بات.
ومكافأة لكل المتسابقين المؤهلين للدورة النهائية بـ5000 بات لكل واحد وعددهم 48 متسابقًا.
وفي ختام المؤتمر أكد الشيخ أرون بون شوم، أن مجلس شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي وجميع المسلمين في مملكة تايلاند، يرفعون الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على جهودهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الإسلام السمحة وفق ما جاء به الكتاب والسنة.
ويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن أنشطة الوزارة المختلفة لخدمة الدين الإسلامي في مختلف بلدان العالم ومسلمي تايلاند على وجه الخصوص، وكذلك ضمن جهودها في نشر الفهم الصحيح لمنهج الكتاب والسنة ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.